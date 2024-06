Chris Pratt è disponibile a unirsi all'universo cinematografico DC

L'attore è stato ospite di James Gunn sul set di Superman: Legacy e ha detto a TMZ che sarebbe entusiasta di unirsi al franchise dopo aver interpretato Star-Lord nel MCU venendo diretto per tre volte da Gunn nella saga de I Guardiani della Galassia

“C’è sempre una possibilità”, ha risposto Pratt a TMZ che gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto interpretare un personaggio del DCU. Quale? “Su questo devo lasciare che a decidere siano i fan e persone come James (Gunn)”. Gunn, infatti, non è solo il regista del prossimo film di Superman ma anche co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios.

"SAREI PIÙ CHE FELICE"

“Se riuscissi a inserirlo nella mia agenda e avesse un senso, mi piacerebbe moltissimo”, ha ribadito Pratt. L’attore non ha comunque chiuso le porte nemmeno al suo passato nel MCU: “Certo che amo recitare nei panni di Star-Lord, e spero ci sia una possibilità che lui torni. Mi sento benedetto nel poter partecipare a questi progetti, per essere preso in considerazione. Se funziona e ai fan dovesse piacere, sarei più che felice di farlo”.