California, i video dell'incendio vicino a Los Angeles

La città americana è devastata da roghi, fomentati da violenti venti. Dichiarato lo stato di emergenza e oltre 49mila persone sono state evacuate ascolta articolo

Due estesi roghi stanno interessando Los Angeles. Il primo si è sviluppato a Pacific Palisades, un'area molto ricca che si affaccia sull'Oceano Pacifico, soprattutto a causa di venti definiti "pericolosi e distruttivi"; un altro incendio è poi divampato ad Altadena, nella contea orientale della città. La città statunitense ha dichiarato lo stato di emergenza: oltre 49mila persone sono sotto ordine di evacuazione e 13mila gli edifici sotto minaccia. Più di 200mila utenze risultano prive di elettricità. Il rogo è scoppiato nel quartiere di Pacific Palisades intorno alle 10:30 (le 19.30 in Italia) sulle colline affacciate a picco sul mare, alimentato notevolmente anche dalla secchezza del terreno e da violenti venti che in queste ore hanno sferzato la California meridionale. La dinamica dell'evacuazione, nei primi momenti d'emergenza, è avvenuta in modo caotico e frenetico, attraverso le stradine tortuose che attraversano i canyon e la famosa Pacific Coast Highway, unica arteria che consente di defluire, risultata a tratti del tutto intasata.

Il lavoro dei vigili del fuoco Successivamente, le fiamme, sempre fomentate dal forte vento, si sono estese per circa 400 acri nella città di Altadena. Anche in quest'area è scattato l'allarme e sono iniziate le evacuazioni dei residenti. Secondo quanto riportato dal Guardian, i pompieri sono attualmente impegnati a domare le fiamme anche nel quartieri di Sylmar e nella zona di Tamarack. Tuttavia, come spiegano i vigili del fuoco, l’incendio starebbe mostrando un "comportamento estremo" che continua a "mettere alla prova" il lavoro dei servizi di emergenza. Sono previste forti raffiche di vento fino a 60 miglia orarie che continueranno per tutto il giorno causando un’estensione dei danni. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha dichiarato che Pacific Palisades "non è fuori pericolo" finché il vento non si abbasserà e quindi, stando alle previsioni, non prima di domani.

La situazione a Pasadena Il “The Guardian” riporta la testimonianza di Rachel Spencer, residente nel quartiere di Pasadena in contatto con la CNN:” Ho aperto la porta, ho guardato fuori e l'intero parcheggio laggiù era in fiamme. Dovevamo uscire tutti. Era un disastro. Le braci volavano su tutto il cortile e in cima ai bungalow. Non potevi respirare e in autostrada c'erano detriti ovunque. Stasera diversi membri della mia famiglia sono stati evacuati dalle loro case. Non sappiamo se le nostre case siano ancora in piedi. Siamo semplicemente tutti devastati e increduli”.

“E’ come un inferno” Come comunicato dal Dipartimento forestale e della protezione antincendio della California (Cal Fire), l'incendio di Palisades ha infatti più che raddoppiato la sua estensione col passare del tempo, passando da 1.262 acri del pomeriggio a 2.921 acri (circa 1200 ettari). Sono state anche ampliate le zone di evacuazione che attualmente includono aree maggiori delle comunità costiere della California, come Topanga e Malibu e, oltre a ciò, un'allerta meteo è stata attivata nelle contee di Los Angeles, Ventura e Orange, dove vivono milioni di persone. "È come un inferno", ha detto al "Los Angeles Times" un abitante di Pacific Palisades. Intanto, secondo i vigili del fuoco intervenuti, l'incendio ha minacciato tantissimi edifici, soprattutto le ville e le aree vicine al museo d'arte Getty Villa di Malibu.

La risposta di Joe Biden e Kamala Harris L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti ha offerto risorse federali e provveduto a fornire aiuti di emergenza per sostenere le aree devastate. Biden, a tal proposito, ha dichiarato in un comunicato: "Vengo informato frequentemente sugli incendi nella zona ovest di Los Angeles. Io e la mia squadra siamo in contatto con i funzionari statali e locali e abbiamo offerto tutta l'assistenza federale necessaria per contenere i terribili incendi nelle Pacific Palisades". Inoltre, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha affermato, cercando di rassicurare gli abitanti: "Nessuna comunità dovrà rispondere da sola agli incendi che stanno devastando la California” - "Abbiamo già mobilitato risorse federali per aiutare a spegnere i fuochi, fornire supporto aereo e iniziare a fornire assistenza a chi è coinvolto. Garantirò che la nostra amministrazione sia in costante contatto con lo Stato e i funzionari locali”.