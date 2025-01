Cecilia Sala sui social: "Ho il cuore pieno di gratitudine"

"Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo", ha scritto su Instagram la reporter, rientrata in Italia dopo essere stata detenuta in Iran per 21 giorni. Washington sottolinea che "è stata una decisione del governo italiano dall'inizio alla fine" e non commenta la vicenda di Mohammed Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa e al momento detenuto nel carcere di Opera ascolta articolo

"Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie". Sono queste le prime parole social di Cecilia Sala, la giornalista arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre e tornata ieri in Italia. Intanto gli Stati Uniti si felicitano della liberazione della reporter dopo 21 giorni di prigionia nel carcere di Evin, ma sottolineano di non aver avuto nessun ruolo nella vicenda che è stata gestita dal "governo italiano, dall'inizio alla fine". E da Washington non commentano neanche la possibile estradizione dell'ingegnere iraniano Mohammed Abedini Najafabadi, l'uomo dei droni arrestato a Malpensa su richiesta di Washington tre giorni prima del fermo di Sala a Teheran.

"È Roma che deve rispondere a domande specifiche" "Il caso di Cecilia Sala è stata una decisione del governo italiano dall'inizio alla fine ed è Roma che deve rispondere a domande specifiche", ha spiegato durante un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby. "Sfortunatamente - ha sottolineato il funzionario - il regime iraniano continua a detenere ingiustamente persone provenienti da molti altri Paesi, spesso per utilizzarle come leva politica e ognuno di loro dovrebbe essere rilasciato adesso". Prima della dichiarazione di Kirby, fonti del dipartimento di Stato avevano fatto sapere all'Ansa che non avrebbe risposto a domande specifiche sul caso perché, come ha poi ribadito il funzionario della Casa Bianca, "spetta al governo italiano farlo". Vedi anche Cecilia Sala libera, le reazioni dei politici: da Tajani a Schlein

Il 15 gennaio l’udienza per Abedini Quanto al caso Abedini, le cui sorti si sono intrecciate in questi giorni con quelle di Cecilia Sala, sempre fonti del dipartimento di Stato hanno chiarito di non voler commentare. L'ingegnere, detenuto nel carcere di Opera, è accusato di aver passato a Teheran componenti per l'assemblaggio di Shahed, i droni che un anno fa in un attacco in Giordania hanno causato la morte di tre militari americani. Il 15 gennaio è prevista l'udienza per decidere gli arresti domiciliari, ma Washington ha già chiarito di essere contraria alla scarcerazione vista anche la precedente fuga del trafficante d'armi russo Artem Uss, evaso dai domiciliari in Italia nel marzo del 2023. Pur non commentando il singolo caso, gli Stati Uniti sottolineano di "rimanere piuttosto preoccupati per la proliferazione da parte dell'Iran di droni, sempre più avanzati e letali, e per il suo continuo sostegno a gruppi terroristici che rappresentano le principali minacce alla pace e alla stabilità nella regione". Leggi anche Caso Abedini, ancora nessun provvedimento a Milano

Il ritorno di Cecilia Sala "Ringrazio tutti. Ringrazio il governo, e tutti quelli che mi hanno tirato fuori", ha detto ieri sera Cecilia Sala rientrando nella sua casa di Roma, dopo essere atterrata a Ciampino nel pomeriggio dove è stata accolta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. La famiglia Sala, appena pochi giorni fa, aveva lanciato un appello al silenzio stampa per permettere alle autorità italiane di continuare a procedere nel più stretto riserbo e riportare la giornalista a casa il prima possibile. Le interlocuzioni con Teheran sono proseguite fino alla svolta di ieri, poco prima di mezzogiorno, quando Palazzo Chigi ha annunciato il decollo del volo dall'Iran. "Non dire niente, adesso devi solo stare serena. Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte", ha detto Meloni alla reporter dopo il lungo applauso che l’ha accolta nella sala dell’aeroporto, dopo che poco prima aveva riabbracciato sulla pista il compagno Daniele Ranieri e i genitori. Leggi anche Cecilia Sala, il papà: orgoglioso di lei. Il compagno: è contentissima