Chi è il generale Caravelli, volato in Iran per liberare Cecilia Sala

Originario della provincia di Chieti, 63 anni, dal 1979 nell’Esercito italiano. Il generale ha avuto un ruolo chiave nell’operazione per riportare in Italia la giornalista, detenuta nel carcere iraniano di Evin da 20 giorni. Caravelli lavora nell'Intelligence dal 2014, quando entra nell'Aise, l’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna, prima come vice e poi come direttore

Decenni di attività in Medio Oriente, contatti in Paesi complessi e capacità di lavoro dietro le quinte. Il successo del ritorno a casa di Cecilia Sala è dovuto anche al generale Giovanni Caravelli, volato personalmente a Teheran per chiudere l’accordo e riportare in Italia la giornalista dopo 20 giorni di detenzione nel carcere di Evin. L’operazione messa in campo dal governo italiano per giungere alla liberazione di Cecilia Sala ha visto la partecipazione di più agenti, dalla premier Meloni andata fino a Mar-a-Lago per parlare con il presidente eletto Trump, al lavoro di Intelligence di Mantovano, al lavoro diplomatico di Tajani. Il tassello finale l’ha messo però il generale Caravelli che ha concluso i dettagli con l’Iran e ha atteso l’uscita, la mattina dell’8 gennaio, della giornalista dal carcere.