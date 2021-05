Covid, l’andamento del contagio in Italia negli ultimi giorni

Prosegue il calo della curva dei contagi da coronavirus e dei ricoveri, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. Inizia a registrarsi un calo della mortalità, anche se in questa settimana non si è scesi sotto quota 200 vittime giornaliere. L’indice Rt è di nuovo in salita (0,89 contro lo 0,85 della scorsa settimana). Scende invece l’incidenza: 127 casi settimanali ogni 100mila abitanti (contro i 146 di sette giorni fa). Gli italiani vaccinati sono 23.349.402. Hanno ricevuto anche il richiamo in 7.155.712