Scuola, i nodi da sciogliere prima dell’inizio del nuovo anno

Sono diversi i temi in ballo in vista del prossimo anno scolastico. Su tutto pesa l’incognita Covid. Si discute di come garantire le lezioni in presenza e in sicurezza: con il personale scolastico che dovrebbe essere vaccinato, si aspetta di conoscere se saranno utilizzati i test salivari per uno screening periodico tra gli alunni. Tra gli obiettivi - alcuni meno fattibili di altri in tempi brevi - anche lo stop alle classi pollaio, il potenziamento dei trasporti, la stabilizzazione dei docenti, la digitalizzazione