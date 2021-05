8/16 ©IPA/Fotogramma

CONGEDO LAVORATIVO - Se l'attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il dipendente con un figlio minore di 14 anni può astenersi dal lavoro - alternativamente all'altro genitore - per un periodo corrispondente (in tutto o in parte) alla durata della sospensione dell'attività in presenza sia didattica che educativa