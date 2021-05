Le dichiarazioni del presidente del Consiglio a conclusione del vertice in Portogallo: "La questione" dei brevetti "è molto complessa". Il premier ha lanciato un monito: "In Europa dobbiamo accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza"

"La questione è molto più complessa" della sola liberalizzazione dei brevetti dei vaccini perché "farlo sia pur temporaneamente non garantisce la produzione dei vaccini che è molto complessa”. Lo dice il premier Mario Draghi al termine del vertice europeo di Oporto. “E poi la produzione deve essere sicura e questo non viene garantito dalla liberalizzazione dei vaccini”. Sulla produzione, Draghi ha lanciato un monito: "In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione". E sul contrasto della pandemia in Italia, Draghi ha precisato: "Come credo la maggior parte degli italiani voglio riaprire, voglio che le persone tornino fuori a lavorare, a divertirsi, a stare insieme, ma bisogna farlo in sicurezza cioè calcolando bene il rischio". Poi sulla ripartenza: "Vogliamo riaprire, ma in sicurezza" (COVID, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).