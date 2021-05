Covid e turismo, Green Pass Italia: come funziona e come ottenerlo

Il premier Mario Draghi ha annunciato l’introduzione di un certificato verde nazionale, in vigore dalla seconda metà di maggio, che permetterà ai turisti europei di visitare il Paese in attesa del green pass europeo. Le regole sono le stesse previste dal Decreto Riaperture per potersi muovere tra regioni in fascia rossa o arancione: essere vaccinati o essere guariti dal coronavirus oppure essersi sottoposti a un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti al viaggio