Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 39.298 tamponi, sono 1.326 i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri in Lombardia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 492. Le persone attualmente positive sono 45.724. Da inizio pandemia in regione sono stati rilevati 818.414 contagi e 33.182 decessi. Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 385.