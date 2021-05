9/20 ©Getty

Anche la rosacea peggiora con l'uso delle mascherine. "Il peggioramento - spiega Ketty Peris, presidente Sidemast - è dovuto a quello che potremmo definire un effetto 'occlusivo o di condensa', destinato purtroppo ad aumentare a causa del caldo. Il vapore acqueo prodotto dal respiro infatti si trasforma in liquido che non riesce ad asciugarsi - e quindi a far respirare la pelle - perché è effettivamente bloccato dalla mascherina. E poiché in questo periodo le temperature aumentano, aumenta anche la sensazione di calore e fastidio"