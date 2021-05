Figliuolo: con medici e farmacie faremo 1 milione di vaccini al giorno

In un'intervista alla Stampa, il Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha dichiarato che l'Italia potrebbe arrivare al milione di vaccini anti-Covid somministrati al giorno con l'aiuto di medici di famiglia e farmacie.

"In Italia ci sono circa 43.000 medici di famiglia e 20.000 farmacie", ha osservato, "se ogni medico inoculasse dieci vaccini al giorno, otterremmo 430.000 dosi in più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie. Le previsioni sono approssimative, ma se aggiungiamo a queste proiezioni quello che già facciamo possiamo riuscirci". "Teniamo presente che i medici di base sono in grado di somministrare ogni anno 8-11 milioni di vaccini antinfluenzali in pochi mesi. I pazienti si fidano di loro, si rivolgono a loro con maggiore disponibilità rispetto a un anonimo seppur efficiente hub vaccinale", ha aggiunto il Commissario per l’emergenza coronavirus.