Vaccini, Pfizer: in 12-15enni efficaci al 100%. Ok Ema in un mese

Il vaccino Pfizer per i ragazzi "è esattamente lo stesso di quello somministrato nelle fasce di età più alta. Nei soggetti di 12-15 anni che hanno partecipato allo studio di Fase 3 si sono visti risultati molto promettenti, con un'efficacia del 100% e una risposta anticorpale molto robusta, superiore a quella della fascia 16-25 anni". Sono le parole di Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia, intervenuta a “Che giorno è” in onda su Rai Radio 1, proprio il giorno dopo l'avvio, da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), della revisione dei dati sul vaccino di Pfizer dedicato ai ragazzi tra i 12 ed i 15 anni.

Le tempistiche previste

Marino, poi, ha spiegato che proprio "ieri l'Ema ha iniziato l'esame e le tempistiche che ci hanno dato sono di circa un mese, ma potrebbero essere anche più brevi. In linea di massima in 3 o 4 settimane avremo l'approvazione anche per questa fascia di età". Dunque, è lecito aspettarsi per giugno la possibilità che i ragazzi possano usufruire del vaccino anti-Covid. "Vaccinare i giovani potrebbe aiutare a limitare la diffusione del virus, perché i ragazzi sono spesso asintomatici ma possono trasmettere il virus", ha aggiunto Marino. Specificando poi ancora che la seconda dose "servirà assolutamente come per gli adulti", sebbene sia al vaglio "un vaccino monodose più maneggevole e più facilmente somministrabile". I possibili effetti collaterali nella fascia 12-15 anni, ha poi precisato, "sono sovrapponibili a quelli della fascia 16-25 anni, febbre dolore al sito di iniezione e dolori articolari".

Gli studi per le altre fasce d’età

Ma non è tutto, perché a breve partirà anche uno studio per la somministrazione del vaccino anti-Covid di Pfizer nella fascia di età 5-11 anni. Poi, subito dopo, per un vaccino previsto per la fascia d’età dai 2 ai 5 anni e infine dai 6 mesi ai 2 anni. “C’è un piano di sviluppo per arrivare a poterli somministrare fino a 6 mesi di vita. I risultati per le fasce dei più piccoli li avremo entro un anno", ha detto ancora Marino.