11/12 ©Ansa

DISTINZIONE TRA SINTOMATICI E NON - "Stiamo cercando - ha poi spiegato Emiliano - di concentrare gli elementi per far scattare le misure di contenimento della curva non più solo sull'indice di incremento dei contagiati e la saturazione degli ospedali", introducendo "una distinzione tra sintomatici e asintomatici". Con l'accelerazione della campagna vaccinale, ci saranno "moltissimi positivi asintomatici" anche tra chi ha ricevuto le dosi, "che però non svilupperanno complicazioni e non occuperanno gli ospedali"