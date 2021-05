Covid, Palù (Aifa): "Seconda dose Pfizer? Decidono enti regolatori"

“Non sono le industrie farmaceutiche a dettare le regole ma gli enti regolatori, e gli studi hanno mostrato che potrarre la dose fino al 42esimo mantiene l’efficacia della protezione dalla malattia”. Lo ha detto il presidente dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, intervenuto a Sky TG24 sulla questione della raccomandazione del ministero di Salute per la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer a 42 giorni anziché a 21. La raccomandazione "non è un suggerimento"; sottolinea ancora Palù, "è un’indicazione on label, cioè riportata sul cosiddetto bugiardino". (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).