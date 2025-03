Medio Oriente, Hamas chiede negoziati immediati su seconda fase. LIVE

Hamas ha reso noto che i suoi funzionari hanno incontrato il capo dell'agenzia di intelligence generale egiziana, Hassan Mahmoud Rashad, al Cairo, per discutere dei progressi nell'attuazione del cessate il fuoco a Gaza. "La delegazione ha sottolineato la necessità di aderire a tutti i termini dell'accordo, di procedere immediatamente all'avvio dei negoziati per la seconda fase, di aprire i valichi di frontiera e di consentire l'ingresso di materiali di soccorso a Gaza senza restrizioni o condizioni", ha affermato il movimento, come riporta al Jazeera. Hamas ha inoltre sostenuto la proposta guidata dall'Egitto per la ricostruzione di Gaza, inclusa la sua richiesta di un governo di transizione per gestire il territorio fino a quando non si potranno tenere le elezioni. Da parte sua, un funzionario israeliano ha dichiarato al Times of Israel di non essere a conoscenza di alcun progresso nei colloqui relativi alla seconda fase.