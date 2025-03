Gaza, Israele taglia elettricità. Riprendono negoziati a Doha. LIVE

Una delegazione israeliana dovrebbe arrivare oggi in Qatar per un nuovo ciclo di colloqui volti a estendere il fragile cessate il fuoco a Gaza, dopo che è stata tagliata la fornitura di elettricità nel territorio palestinese per fare pressione sul movimento islamista Hamas. La prima fase della tregua si e' conclusa il 1 marzo senza un accordo per le fasi successive. Permangono importanti differenze sui termini di una seconda fase della tregua. Hamas chiede negoziati immediati per la seconda fase, mentre Israele preferisce prolungare la fase iniziale.