Medioriente, raid di Israele nel sud della Siria. LIVE

L'esercito israeliano fa sapere di aver colpito radar e mezzi di rilevamento utilizzati per costruire valutazioni di intelligence aerea che rappresentavano "una minaccia per lo Stato di Israele e per le attività dell'Idf". Gli attacchi sono avvenuti in siti militari appartenenti all'ex regime siriano vicino alle città di Jbab e Izraa. L'Onu: "Preoccupa stop dell'elettricità a Gaza"