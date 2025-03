Armi, la classifica dei Paesi esportatori: Italia al sesto posto

Il rapporto evidenzia che la guerra in Ucraina ha provocato un forte incremento della vendita di armi statunitensi nell'ultimo quinquennio in cui l'Europa ha raddoppiato gli acquisti di armamenti, mentre l'Ucraina è stato il principale importatore a livello mondiale. La Francia si è attestata come secondo esportatore a livello globale, dopo gli Stati Uniti, davanti alla Russia le cui vendite di armi sono crollate nel 2020-2024 e il cui volume totale del commercio di armi si è ridotto dello 0,6% rispetto al quinquennio precedente