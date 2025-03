Israele Medio Oriente, a Doha riprendono i negoziati per tregua. LIVE

Riflettori puntati su Doha dove sono ripresi i negoziati indiretti tra Israele e Hamas per il prolungamento della tregua e il rilascio degli ostaggi, mentre lo Stato ebraico riannoda i fili di un altro fronte diplomatico, quello con Beirut, aprendo a colloqui per definire le controversie di confine. A Gaza intanto è emergenza umanitaria dopo la decisione israeliana di interrompere la fornitura di energia elettrica alla Striscia. In Qatar i negoziatori israeliani, guidati da un alto responsabile dello Shin Bet, hanno sul tavolo la proposta americana per l'estensione della tregua di altri 60 giorni in cambio del rilascio di 10 ostaggi ancora in vita. Su 59 rapiti ancora a Gaza si ritiene che 24 siano vivi, gli altri 35 morti.

Nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha effettuato vari raid a Gaza, uccidendo almeno otto palestinesi. È quanto riporta il sito di Al Jazeera. Sei persone sono state uccise in un attacco con droni nei pressi del corridoio Netzarim, a sud-est della città. Inoltre un attacco con drone ha ucciso una donna palestinese nella città di ash-Shakka, a est di Rafah. Infine "le forze israeliane hanno sparato e ucciso una ragazza palestinese a Deir el-Balah, nella zona centrale di Gaza".

