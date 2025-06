Sparatoria a Graz, Meloni: "Governo vicino ai familiari delle vittime"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la sparatoria in una scuola a Graz, in Austria, dove avrebbero perso la vita almeno 10 persone. "Con dolore apprendo della tragica notizia", ha scritto la premier esprimendo vicinanza ai "familiari delle vittime". Si sono uniti al cordoglio anche la presidente dellan Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas

"La mia vicinanza e quella dell'intero Governo italiano va ai familiari delle vittime". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la sparatoria in una scuola a Graz, in Austria, dove avrebbero perso la vita almeno 10 persone. Più di 25 sarebbero invece rimaste ferite, di cui 4 in condizioni estremamente critiche. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente di 22 anni dell'istituto Borg nella Dreischuetzengasse che, secondo il portavoce della polizia Fritz Grundnig, si è poi tolto la vita. "Con dolore apprendo della tragica notizia che vede coinvolta una scuola a Graz, in Austria, dove uno studente ha ucciso diverse persone e ferito delle altre, alcune di loro molto gravi", ha detto sui social Giorgia Meloni. Al cordoglio si è unita anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. "Le scuole sono simboli di gioventù, speranza e futuro. È difficile da sopportare quando le scuole diventano luoghi di morte e violenza", ha dichiarato.