Secondo la ricognizione di MutuiSupermarket.it, riportata da Repubblica, da inizio anno gli Irs, gli indici su cui si basa il calcolo dei costi per i mutui a tasso fisso, di durata superiore ai 20 anni sono saliti in media di 40 punti base. Per la durata a vent'anni, ad esempio, si è passati dallo 0,07% medio di gennaio allo 0,29% in febbraio e quindi allo 0,46% di adesso