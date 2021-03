Istat: nel 2020 balzo record dei prezzi delle case, +1,9%

Nel 2020, l'anno dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie registrano la crescita più ampia in un anno (+1,9%). Il dato è il più alto da quando è disponibile la serie storica dell'indice

Prezzi alle stelle delle abitazioni in Italia nel 2020, l’anno dell’emergenza Covid. I prezzi delle case sono aumentati in media dell’1,9% la crescita più alta dal 2010, cioè da quando esiste la serie storica dell’indice. Lo rileva l’Istat spiegando che “questa dinamica si manifesta in un contesto di diminuzione delle compravendite degli immobili residenziali del 7,7% rispetto al 2019”.