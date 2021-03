6/10 ©Ansa

"Oltre alle risorse per la ripresa in sicurezza di tutte le attività in presenza, sono state stanziate somme per accompagnare la chiusura dell'anno scolastico e la costruzione di un ponte verso il prossimo, per il recupero di competenze e socialità, anche attraverso i Patti di comunità, strumento di autonomia responsabile e solidale”, aggiunge Bianchi