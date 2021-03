5/10 ©Ansa

"Indubbiamente siamo proprio al limite, vediamo cosa succede", ammette il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani (nella foto). Per questo il sindaco di Firenze, Dario Nardella con Giani sta valutando una nuova stretta in città e provare un salvataggio in extremis entro venerdì. "Firenze non si è mai avvicinata così tanto ai livelli della zona rossa - commenta Nardella - però credo che ci siano margini per poter mettere in campo delle misure ed evitare eventualmente la fascia rossa per tutta la regione”

Covid, lo speciale di Sky TG24