Il presidente del Consiglio nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue del 25 e 26 marzo: “L'accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Il nostro obiettivo è portare il ritmo a mezzo milione (di dosi, ndr) al giorno”. E aggiunge: “Le Regioni seguano le priorità del piano nazionale”

"Mentre stiamo vaccinando è bene cominciare a pianificare le aperture. Stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà la scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse" dopo Pasqua. A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Ue del 25 e 26 marzo. Poi sui vaccini anti-Covid: “Nelle prime tre settimane di marzo la media delle somministrazioni è stata pari a 170mila dosi al giorno, più del doppio della media dei due mesi precedenti. Il nostro obiettivo è portare il ritmo a mezzo milione al giorno”. "Le comunicazioni alle Camere consentono un pieno coinvolgimento del Parlamento. Si tratta di un passaggio importante - esordisce Draghi - Prima di tutto vorrei esprimere forte soddisfazione per la partecipazione del presidente degli Usa Biden a un segmento del Consiglio ", presenza che "conferma la volontà di imprimere un forte slancio alle relazioni con l'Ue".