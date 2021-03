1/13 Foto ufficio stampa Parclick

Il divieto di spostarsi tra regioni (anche durante le vacanze di Pasqua), a causa dell'emergenza Covid-19, non ferma la voglia di andare in vacanza degli italiani. Secondo un sondaggio di Parclick, la società leader in Europa per la prenotazione di parcheggi online, il 39,8% degli italiani ha intenzione di viaggiare non appena saranno consentiti gli spostamenti tra le regioni

Seconde case, in quali regioni ci si può spostare