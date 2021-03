Lombardia, Bertolaso a Sky TG24: "Entro 12/04 vaccinati tutti over 80"

"Entro il 12 aprile vaccineremo in Lombardia tutti gli over 80 con la prima dose". Lo ha detto, intervistato da Sky TG24, Guido Bertolaso, consulente per il piano vaccinale del presidente di Regione Lombardia (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Finora abbiamo “vaccinato oltre il 50% degli over 80”, spiega. “Stiamo vaccinando 33mila persone al giorno, soprattutto gli over 80, le persone fragili e gli insegnanti, secondo le linee indicate dal governo: noi le rispettiamo in modo corretto", ha aggiunto, per poi annunciare: "A fine aprile l’obiettivo è 130mila vaccinati al giorno”. "Abbiamo già realizzato tutti i centri vaccinali massivi, oggi ne vado ad aprire uno a Codogno, siamo in linea con le previsioni del governo", ribadisce Bertolaso, sottolineando che "se dovessimo ricevere più vaccini, potremmo sicuramente vaccinare molto di più". Per quanto riguarda le polemiche relative alla gestione di Aria Spa, parla di “caos estremamente limitato e contenuto in alcune zone della regione”, aggiungendo che finora il problema è stato "informatico, non di obiettivi" (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI VERRÀ VACCINATI).