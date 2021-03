Bertolaso a Sky TG24, Cartolano incalza e lui interrompe collegamento

Ospite a “Buongiorno”, il consulente per il piano vaccinale del presidente di Regione Lombardia non ha gradito una domanda della conduttrice sul numero dei vaccinati e sui ritardi, in particolar modo nella vaccinazione delle persone vulnerabili, e ha abbandonato spazientito la diretta

Il botta e risposta

leggi anche

Lombardia, Bertolaso a Sky TG24: "Entro 12/04 vaccinati tutti over 80"

“Entro fine marzo partono le vaccinazioni per i vulnerabili”?, domanda la conduttrice, al che il consulente per il piano vaccinale del presidente di Regione Lombardia replica, già visibilmente alterato: “Sono già iniziate le vaccinazioni per i vulnerabili”. “Io non ne ho trovata una di persona, verificheremo”, lo incalza Cartolano. Bertolaso a quel punto, dopo aver risposto “Verificate”, si è sfogato: “Tanto che ci mettete, criticare Bertolaso è diventato uno sport abbastanza normale, fate quello che volete”. Poi, ha interrotto l’intervista andandosene.