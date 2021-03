Draghi, lo stralcio delle cartelle è il condono più imponente dal 2016

Dei più di 950 miliardi di euro che rappresentano il credito fiscale dell'erario, il 45 per cento è dovuto da soggetti nei confronti dei quali sono state già tentate, senza successo, azioni di recupero. Il 41 per cento fa riferimento a debitori falliti, nullatenenti o deceduti (o nel caso delle aziende, chiuse). Ci sono poi le cartelle sospese (5 per cento) e quelle rateizzate (2 per cento). Così rimane solo il 7 per cento del credito, vale a dire 74 miliardi di euro, su cui l'Agenzia delle Entrate ritiene ci siano effettivamente speranze di recupero. La situazione, peraltro, non sta migliorando: la quota di debiti in mano a soggetti falliti, deceduti o nullatenenti è aumentata del 24 per cento rispetto al 2015; quella di debitori su cui è già stata tentata un'azione di recupero invece è salita del 29 per cento.