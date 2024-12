Black Doves 2 si farà? Keira Knightley parla del futuro della serie

Black Doves 2 si farà? Gli spettatori già si domandano se è prevista una seconda stagione della serie televisiva che vede la diva di Hollywood Keira Knightley vestire i panni inediti di una spia in cerca di vendetta.

Proprio lei, la stessa protagonista, ha parlato in prima persona sull'eventuale futuro della serie di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Perché con il debutto sulla piattaforma di streaming di Black Doves, sorge come domanda inevitabile quella che porta a interrogarsi sul “Ma ci sarà un seguito?”.

Questo thriller, che promette di conquistare il pubblico (come già sta facendo ampiamente, dato che è già disponibile su Netflix), racconta la storia di Helen Webb, interpretata da Knightley. Moglie di un politico, Helen conduce una doppia vita come spia, divulgando segreti di Stato per oltre un decennio.

Quando il suo amante viene assassinato, la donna è determinata a ottenere vendetta. Tuttavia, il rischio che l’assassino possa minacciare anche lei e la sua famiglia rende la situazione ancora più complessa…

La serie televisiva Black Doves non si limita al tema della vendetta, ma esplora anche il legame platonico tra Helen e Sam, interpretato da Ben Whishaw. Il loro rapporto di amicizia è davvero coinvolgente, perfino in quei delicatissimi momenti in cui pianificano omicidi.

Chiunque sia alla ricerca di un mix esplosivo tra atmosfere festive e sparatorie, allora Black Doves è il titolo da segnarsi. Lo trovate disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Scopriamo cosa ha detto Keira Knightley sul futuro dello show che la vede protagonista.