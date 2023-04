Black Doves, Keira Knightley sarà la star della prossima serie Netflix

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È stato appena annunciato dal magazine statunitense Variety che Keira Knightley sarà la protagonista di Black Doves, la nuova serie televisiva realizzata per Netflix. Si tratta di uno show prodotto da Sister, lo studio dietro la serie TV di successo Chernobyl. Black Doves è scritto, creato e prodotto da Joe Barton (Giri / Haji - Dovere / Vergogna). Vedrà Keira Knightley anche in veste di produttrice esecutiva.



Keira Knightley torna quindi a dedicarsi al thriller, ma stavolta non più sul grande bensì sul piccolo schermo.

Come attrice, interpreterà la parte della protagonista: Helen, una donna che inizierà un’appassionata e appassionante love story con un uomo che ignora la vera identità di lei (che non vi spoileriamo, comunque si tratta di un'identità segreta).

Quando lui finirà coinvolto nel mondo criminale londinese, arriverà Sam a proteggere Helen.

Joe Barton è creatore e produttore della serie. Lo show sarà prodotto dalla società di produzione di Joe Barton, Noisy Bear and Sister. Barton e Keira Knightley saranno i produttori esecutivi insieme a Jane Featherstone e Chris Fry per Sister.