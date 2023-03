Il concorso, il cast del film con Keira Knightley

7/11 ©IPA/Fotogramma

Rhys Ifans è Eric Morley. L’attore inglese che molti ricorderanno come l’amico e coinquilino eccentrico di Hugh Grant in Notting Hill, lo abbiamo visto di recente nella serie tv House of The Dragon

House of The Dragon, Rhys Ifans è Otto Hightower: 5 cose da sapere