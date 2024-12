Per dare un primo assaggio delle atmosfere e di ciò che racconterà l’attesissima serie Black Doves, c’è il trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, posto in testa a questo articolo).

Il video che anticipa ciò che vedremo nella serie in arrivo mostra Sarah Lancashire, Keira Knightley e Ben Whishaw in un'inedita veste, con una grande quantità di sangue in scena.

Hai usato la minaccia di violenza contro la mia famiglia”, dice il personaggio principale Helen, interpretato da Keira Knightley, in una scena drammatica. "Per il tuo bene, non lo farei di nuovo”.