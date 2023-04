Attrazione fatale diventa una serie tv: tutto quello che c'è da sapere

Serie TV

Succession 4 - Sky Atlantic. La quarta stagione della serie premiata agli Emmy Awards debutta su Sky Atlantic il 3 aprile. La vendita della media company Waystar Royco al visionario deltech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. I Roy sono dunque chiamati a impegnarsi in una dura lotta per mantenere il potere

Amore (e guai) a Parigi - Sky Serie. Per gli amanti delle commedie romantiche alla Bridget Jones, l’appuntamento è su Sky Serie dal 9 aprile. La 36enne Jul sente che la sua vita è finita: si è appena lasciata, ed è stata licenziata. Deve dunque trovare subito un nuovo coinquilino per non essere sfrattata. Quando nel taxi trova un telefono con una romanticissima proposta di matrimonio, decide di conoscere l’uomo che l’ha fatta (e di conquistarlo!)