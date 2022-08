Joshua Jackson e Lizzy Caplan, le foto di Attrazione fatale

I due attori sono stati colti coi loro abiti di scena sul set di Los Angeles dove sono in corso le riprese del cult degli anni Ottanta. Alla produzione si è aggiunta anche Amanda Peet che sarà la moglie del protagonista Condividi

Cresce l'attesa per Attrazione Fatale la serie, titolo in lavorazione per Paramount + i cui protagonisti sono Joshua Jackson e Lizzy Caplan chiamati a riprendere i personaggi che nell'omonimo film del 1987 di Adrian Lyne furono interpretati magistralmente da Michael Douglas e Glenn Close. I due nuovi volti di Dan Gallagher e Alex Forrest, amanti travolti da una breve relazione dalle conseguenze nefaste, sono stati sorpresi sul set di Los Angeles nei loro costumi di scena. Entrambi in abiti da giorno, lasciano pensare che al momento siano impegnati in scene ambientate in un contesto urbano.

La storia (aggiornata) del cult degli anni Ottanta approfondimento Attrazione fatale, il film cult diventa una serie TV Non si sa molto del remake a puntate di Attrazione Fatale, un progetto ambizioso che certamente attirerà il pubblico degli appassionati di storie ricche di tensione, sia quelli che già conoscono la trama del cult dei tardi anni Ottanta che quelli più giovani, intenzionati a lasciarsi coinvolgere in una storia avvincente arricchita da forti tinte thiller. Neppure le nuove foto rubate dal set statunitense della produzione e condivise dai media d'oltreoceano di settore lasciano spazio a qualche ipotesi che riguardano il tono della narrazione che, secondo quanto dichiarato dai realizzatori, sarà reso attuale per essere al passo col presente. Difficile dire come saranno trattate le dinamiche relazionali tra uomo e donna in un prodotto chiamato ad adeguarsi al modo di concepire i rapporti d'amore al giorno d'oggi ma in molti, compresa la leggendaria Glenn Close, si augurano che sarà dato largo spazio al personaggio della Caplan. La Close, interpellata a proposito del remake, ha detto che spera che gli sceneggiatori abbiano lavorato per approfondire la psicologia complessa di Alex Forrest che, nel soggetto originale del 1987 di James Dearden, per inseguire l'amante perduto, decide di perseguitarlo rendendogli la vita impossibile.

