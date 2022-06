I Goonies, svelati dettagli della serie remake del film cult

Gail Berman, produttrice della serie TV Disney+ che intende fare rivivere le mitiche avventure del film cult di Richard Donner, ha offerto alcuni assaggi della trama dello show, attualmente in cantiere. Ecco i dettagli della storia che sono stati anticipati durante un’intervista esclusiva con Variety. Lo show, come già era noto, si intitolerà “The Goonies Our Time”. Sembra proprio che non farà arrabbiare i fan dell'originale (forse, dato che le vie della delusione dei fan sono infinite...)

Gail Berman, produttrice della serie TV Disney+ che intende fare rivivere le mitiche avventure della pellicola diretta da Richard Donner, ha offerto alcuni succulenti assaggi della trama dello show, attualmente in cantiere. L'ha fatto durante un'intervista concessa in esclusiva a Variety. La serie televisiva si intitolerà "The Goonies Our Time" (cosa già nota) e farà rivivere l'avventura che nel 1985 il leggendario regista statunitense ci ha regalato, su sceneggiatura di Chris Columbus ricavata da un soggetto di Steven Spielberg (che è stato anche il produttore del film). Definirlo il film d'avventura più bello, emozionante e di successo di tutti i tempi - parlando di target teen - è forse addirittura riduttivo. E se sta parlando una quasi quarantenne (come in effetti è chi scrive), togliamo pure il forse. Prima di addentrarci nei particolari del remake, facciamo un passo indietro, concedendoci un Back to the future nel 1985 (tanto per rimanere in tema di film cult degli anni Ottanta).

Il giorno prima del fatidico addio che dovranno dare alla loro Goon Docks, i Goonies salgono nella soffitta del papà di Mickey, uno dei protagonisti (lui è quello che tira le fila, il protagonista principale, benché si tratti comunque di un film corale in cui il gruppo di personaggi è coeso e perfettamente in armonia diegetica). Qui trovano una mappa che dovrebbe portare a un tesoro perduto, quello del pirata Willy L’Orbo (One-Eyed Willy nella versione originale).

Di seguito vi raccontiamo la trama del film “I Goonies”. Vi avvisiamo che troverete degli spoiler, anche se è davvero difficile che qualcuno di voi in ascolto (in lettura, diciamo) non abbia mai visto questo capolavoro. Il film intitolato “I Goonies” (The Goonies nella versione originale) racconta di un gruppo di ragazzini che vivono in un paesino dell'Oregon chiamato "Goon Docks”. Il nome della loro banda è Goonies proprio per via di quel Goon della loro cittadina. Sono costretti a lasciare le proprie case, che purtroppo verranno abbattute per farci un residence di lusso. Non possono sopportare l’idea che la loro home sweet home - che è stata lo scenario della loro vita, il nido della loro famiglia e la cornice di ogni avventura - possa essere raso al suole per “farci un campo da golf”, come loro stessi sottolineano, riferendosi ai benefit del residence che è nei piani dell’odioso padre dell'ancor più odioso Troy.

The Goonies è stato un successo sia commerciale sia a livello di critica. Nel corso degli anni si è trasformato in un classico di culto e ancora oggi è tra i titoli più amati del genere avventura. Inoltre si rivela davvero intramontabile: dai Boomers ai Millenial arrivando alla Gen Z, tutti quanti si innamorano perdutamente di questo gioiello filmico. E, c’è da scommetterci, anche le generazioni future faranno lo stesso. Questa è la cartina tornasole della grandezza di una pellicola.

L’eventualità di un sequel



Da quando è uscito The Goonies, si è da subito (e sempre) parlato di un secondo atto. “Tuttavia lo sviluppo di un sequel ha costantemente incontrato un ostacolo”, spiega il giornalista Syed Fahadullah Hussaini sul magazine statunitense Screen Rant.



All'inizio il cast non era interessato a tornare sul set di The Goonies 2. Successivamente Spielberg ha anche avuto problemi a inventarsi un sequel de I Goonies che fosse all’altezza del precedente (impresa davvero ardua. È un po’ come fare il sequel di Psycho o di Shining, se Hitchcock e Kubrick non si offendono troppo, da dove si trovano ora).



Purtroppo Richard Donner è scomparso nel 2021, lasciando a rischio la prospettiva di un sequel. Nel frattempo, ci sono stati anche tentativi di fare decollare uno spin-off televisivo dedicato a I Goonies. Inizialmente la Fox ha trasmesso un pilot che è stato scritto dalla creatrice di “The Bold Type” Sarah Watson, ma l’episodio pilota è stato ritenuto "troppo giovane" per il suo pubblico. Nel dicembre 2021 però Disney+ è entrata a gamba tesa, rovesciando la sentenza dei bravi ricolta a Don Abbondio: questo remake “s’ha da fare”. L’intervento della Disney ha quindi sancito il via a un revival de I Goonies.



I dettagli della trama della serie remake



Ma ora veniamo finalmente a noi, dopo questo preambolo degno de I Promessi Sposi (per quanto riguarda la lunghezza, chiaramente non per la qualità. Abbiamo già offeso Hitchcock e Kubrick, quindi per oggi può bastare, senza dover far rivoltare nella tomba anche Manzoni).

Recentemente la produttrice esecutiva Gail Berman ha condiviso una manciata di dettagli della trama di “The Goonies Our Time”. L’ha fatto durante un’intervista esclusiva con Variety.