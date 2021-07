Richard Donner, morto il regista di Superman, Arma Letale e I Goonies

Si è spento a novantuno anni Richard Donner, tra le figure più celebri di Hollywood. Il regista ha segnato la storia del cinema con film divenuti dei veri e propri cult. E Sky Cinema rende omaggio al cineasta con la messa in onda mercoledì 7 luglio del film Il presagio

Si è spento a novantuno anni Richard Donner, tra le figure più celebri di Hollywood. Il regista ha segnato la storia del cinema con film divenuti dei veri e propri cult, tra questi l’iconico e indimenticabile I Goonies. La notizia della scomparsa del regista è stata data dalla moglie Lauren Schuler Donner e dal suo manager, come riportato da Adnkronos

Richard Donner, la carriera

Richard Donald Schwartzberg nasce il 24 aprile 1930 negli Stati Uniti d’America. Fin dalla tenera età l’amore per lo spettacolo guida la sua vita dando inizio a quella carriera che in breve tempo lo avrebbe portato a lavorare per il piccolo e il grande schermo.

Nel 1978 il regista firma Superman che arriva nelle sale segnando il record come la pellicola più costosa mail realizzata fino a quel momento, i protagonisti sono Christopher Reeve, Marlon Brando e Gene Hackman. Superman si rivela un grande successo di pubblico e critica incassando oltre trecento milioni di dollari al botteghino internazionale.







Tra i lavori più amati di Richard Donner troviamo sicuramente I Goonies, uno dei film più celebri nella storia del cinema, Ladyhawke e la saga di Arma letale composta dalle pellicole distribuite rispettivamente nel 1987, nel 1989, nel 1992 e nel 1998 con protagonisti Mel Gibson e Danny Glover.





Non sono mancante partecipazioni come produttore per molti altri film, tra i quali X-Men e X-Men le origini - Wolverine con protagonista Hugh Jackman.