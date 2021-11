Attrazione fatale, il film cult diventa una serie TV

La star di “Master of Sex”, Lizzy Caplan, è stata scelta per interpretare l'iconico ruolo che fu di Glenn Close. Ancora non c'è un nome per il protagonista maschile della storia

Il riadattamento di un thriller cult

Arriverà prossimamente sul piccolo schermo la storia della relazione tra i personaggi Dan Gallagher e Alex Forrest, la coppia di amanti la cui vicenda ha scosso gli spettatori fin dagli anni Ottanta quando “Attrazione Fatale” (“Fatal Attraction”, in originale) diventò uno dei titoli più visti dal pubblico dell'epoca. Trasmesso più volte nel corso degli anni dalla tv generalista, resta ad oggi una delle versioni cinematografiche più convincenti sui temi delle conseguenze delle relazioni extraconiugali i cui esiti possono diventare imprevedibili e, al limite, folli.

A distanza di oltre trent'anni dal racconto cinematografico del regista britannico Adrian Lyne, autore di veri e propri cult tra cui “Flashdance”, “9 settimane e mezzo” e “Proposta indecente”, dagli States arriva la richiesta di far rivivere al pubblico i brividi di quella storia così popolare. Il nuovo adattamento, il cui progetto è stato scritto da Alexandra Cunningham (ideatrice della serie crime “Dirthy John”) in collaborazione con Kevin J. Hynes, sarà a puntate e, secondo le intenzioni dei nuovi sceneggiatori, riattualizzerà le tematiche presenti nella pellicola di culto con le dinamiche delle relazioni della società presente. Resterà invariato lo spirito originale dell'opera che accende la riflessione sul matrimonio, la coppia e le ragioni che spingono al tradimento con tutte le conseguenze dei singoli casi.



Il successo del film del 1987

Oltre ai nomi coinvolti nella scrittura della nuova versione seriale di “Attrazione fatale”, una prima conferma riguarda il cast: a Lizzy Caplan, attrice trentanovenne che ha recitato in “Master of Sex” e nel più recente “Castle Rock”, sarà affidata la parte della protagonista femminile, il cui precedente è davvero illustre. Quella di Glenn Close in “Attrazione fatale” è, infatti, una delle interpretazioni più celebri della folta carriera della pluripremiata attrice statunitense. Per il ruolo dell'amante squilibrata l'attrice ottenne una nomination agli Oscar come Miglior protagonista. Non fu l'unica a ricevere una candidatura: nel cast anche Anne Archer fu nominata come Migliore attrice non protagonista ed il film ricevette anche molte altre candidature a in tutte le manifestazioni internazionali dell'anno, dai Golden Globes, ai Bafta, ai Saturn, ai David di Donatello. Resta da sciogliere il nodo del nuovo protagonista maschile: per conoscere il nuovo Dan Gallagher occorrerà aspettare.