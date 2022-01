Attrazione fatale, Joshua Jackson sarà il protagonista della serie TV

Stavolta sarà proposto in versione serie TV, con Joshua Jackson che interpreterà il ruolo che fu di Michael Douglas, ovvero Dan Gallagher. Sarà al fianco di Lizzy Caplan , nei panni di Alex Forrest, che nel 1987 aveva il volto di Glenn Close. Il progetto è stato scritto da Alexandra Cunningham, liberamente ispirato alla storia ideata da Kevin K. Smith. Si andrà ad analizzare quelle che sono le tematiche eterne legate al matrimonio, così come al tradimento. Svariate le motivazioni che possono condurre un uomo o una donna a essere infedeli. Vedremo in che modo tutto ciò sarà proposto in chiave moderna, tenendo conto di quelle che sono le dinamiche odierne della nostra società.

Attrazione fatale, trama

Per il momento l’annuncio relativo al cast riguarda soltanto i due protagonisti. Come detto ci sarà Joshua Jackson nei panni di Dan Gallagher e Lizzy Caplan in quelli di Alex Forrest. Ecco le parole di Nicole Clemens, presidente di Paramount+, in merito allo show in produzione: “Joshua Jackson è un talento incredibile. È in grado di creare dei personaggi meravigliosamente complicati, tanto sullo schermo quanto sul palcoscenico. Lui e Lizzy sono una coppia perfetta per poter raccontare una storia colma di sfumature, incentrata sulla complessità della psiche umana”.

Va da sé che vi saranno numerose differenze tra il film e la serie TV di Attrazione fatale. La trama di seguito riportata, che è quella della pellicola, potrebbe dunque non combaciare in maniera esatta con lo show. Don Gallagher è un avvocato che vive serenamente a Manhattan con sua moglie Beth e sua figlia Ellen, di sei anni.

Un giorno incontra Alex Forrest, avvocatessa con la quale decide di trascorrere un fine settimana, approfittando del fatto che sua moglie è in visita dai genitori. Due giorni di passione, per poi tornare alla sua routine. La donna, però, non prende affatto bene tutto questo. È ossessionata da lui e arriva a tagliarsi i polsi. Dan l’aiuta ma, spaventato da questa reazione, decide di chiudere per sempre la relazione clandestina. Alex non si arrende, però, sviluppando un’ossessione per lui, divenendo una stalker.