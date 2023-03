VOTA PER I CIAK D’ORO



È uscito il trailer ufficiale di Oltre la musica (in originale The Sum of It All), l'attesissima docuserie in arrivo a maggio su Disney+ che racconta la vita e la carriera del famoso cantante britannico Ed Sheeran. Divisa in quattro parti, uscirà il 3 maggio 2023, quasi in perfetta concomitanza con la distribuzione del nuovo album dell'artista, Subtract, il suo sesto disco in studio che sarà disponibile a partire dal 5 maggio (con il primo singolo Eyes Closed in arrivo il 24 marzo).



Oltre la musica è prodotta da Disney Branded Television e Fulwell 73 Productions con un unico obiettivo: mostrare qual è stato il percorso di Ed Sheeran che gli ha permesso di raggiungere un così strepitoso successo planetario.

Ripercorrere la strada che è stata intrapresa da questo musicista non è soltanto un modo per osannarlo, ma si propone innanzitutto come un esempio, un'esortazione e anche una consolazione per tutti i giovani che si sentono annichiliti da qualche limitazione a causa della quale si perdono d'animo.



Oltre la musica mostrerà infatti come Ed Sheeran sia riuscito a ottenere un enorme successo superando “ostacoli” come la balbuzie che lo caratterizzava quando era un bambino. Definiamo la balbuzie un “ostacolo” poiché la strada di questo artista è stata poi quella del cantautorato, dunque se si vuole cantare la balbuzie si rivela di intralcio.

Ma questa docuserie farà capire come anche un ostacolo universalmente riconosciuto come tale, ossia la tragedia della perdita di una persona cara, possa in qualche modo venire metabolizzato per trasformare l'indicibile dolore in una molla che possa farci agire, esattamente come è capitato a Sheeran.



Potete guardare il trailer della docuserie Oltre la musica nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.