Ed Sheeran annuncia l’uscita del nuovo album per il 2023

I post e gli indizi su Instagram

Come d'abitudine, ormai, per gli artisti più blasonati, Instagram è diventato la fonte più attendibile per scoprire qualcosa in più su nuove uscite e piani discografici ed Ed Sheeran, che ha ripulito dei vecchi post il suo profilo, non si è sottratto a questa regola. Con un ultimo post, in cui appare in lontananza in un paesaggio desolato, una scogliera, l'artista ha annunciato una pausa e un suo ritorno sulle scene nel nuovo anno. Bisognerà attendere il 2023 per capire con certezza cosa ha in serbo l'apprezzato cantante e musicista il cui programma di lungo termine sarà pubblicare una serie di album tutti intitolati con simboli. Sebbene abbia precisato di non volere ancora un album con un titolo matematico, i fan ipotizzano che il prossimo lavoro potrebbe essere Subtract, un logico completamento della serie composta da + (Plus), x (Multiply), ÷ (Divide) e = (Equals). Ovviamente l'attesa tra i fan è febbrile.