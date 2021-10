2/20 Immagine tratta dal profilo Instagram @eugenioinviadigioia

Nati a Torino nel 2012, si sono fatti ben presto conoscere dal pubblico generalista con la partecipazione a Sanremo Giovani 2020. Gli Eugenio In Via Di Gioia di Eugenio, Emanuele, Paolo e Lorenzo suoneranno live in queste date italiane: Bologna – Estragon (02/11), Roma – Atlantico (03/11) e Milano – Alcatraz (09/11)

L’account Instagram ufficiale di Eugenio In Via Di Gioia