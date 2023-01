Il grande successo ottenuto da Bridgerton ha spinto la produzione a pensare a una serie prequel per mostrare i principali personaggi prima dello svolgersi degli avvenimenti della serie principale. In particolare, Queen Charlotte si concentra sulla vita della giovane regina Charlotte . Netflix ha deciso di iniziare l’anno con un piccolo spoiler, mostrando una foto in anteprima dal set, anche se la protagonista non è la regina Charlotte, bensì un altro personaggio chiave della produzione, Lady Danbury . A interpretarne la versione adolescente è Arsema Thomas, mentre è Adjoa Andoh a vestirne i panni nella serie originale. La foto ha alzato l’hype a livelli altissimi e già si attende l’uscita della serie.

Il personaggio di Lady Danbury

Per capire le dinamiche di Queen Charlotte è fondamentale aver visto Bridgerton. O, almeno, per capire quali siano i legami tra i personaggi della serie. Lady Danbury è la migliore amica della duchessa di Hastings, ossia la madre di Simon, deceduta alla sua nascita. Benché Lady Danbury non sia in alcun modo legata da vincoli familiari alla famiglia Hastings, fu la persona che rimase più vicina a Simon durante le fasi della sua crescita, mostrandogli quella compassione e quell’amore che non trovò nella sua famiglia. Lady Danbury, infatti, crebbe Simon come se fosse suo figlio. Nel prequel, si vede Lady Danbury che si presenta alla regina Charlotte facendo sfoggio delle sue importanti conoscenze della società, soprattutto delle sue dinamiche, tanto da diventare ben presto un punto di riferimento importante per la nuova regina. In Bridgerton, Lady Danbury è una donna matura, avanti con l’età, che può anche essere definita saggia in ragione della sua esperienza di vita. In Queen Charlotte, invece, si vede la sua evoluzione nel tempo e si capisce in che modo Lady Danbury riesce a trovare il suo posto e a diventare così influente.