Ben Affleck e Jennifer Lopez sempre più lontani: l'attore trasloca

Jennifer Lopez e Ben Affleck sembrano essere sempre più lontani. Mentre la popstar trascorreva le vacanze in Italia, in Costiera amalfitana, l'attore ha traslocato dalla villa di Beverly Hills da 60 milioni di dollari che la coppia aveva comprato lo scorso anno dopo il ritorno di fiamma e le doppie nozze di rinnovato amore. L’attore vive ora in un appartamento di Brentwood da 100mila dollari al mese di affitto, a poca distanza dall’ex moglie Jennifer Garner e dai loro tre figli. “Sono ormai due mesi che abita lì e sta bene, va in ufficio tutti i giorni, è concentrato sul lavoro e passa anche molto tempo con i ragazzi”, ha rivelato a People una fonte. Inoltre, secondo PageSix, nelle ultime ore i Bennifer avrebbero anche deciso di v endere gli oggetti di design e le opere d’arte acquistate durante i due anni di matrimonio e contenute nella casa coniugale. “A Ben quella casa non è mai piaciuta davvero, perché è troppo lontana da quella in cui abitano i figli”, ha spiegato un insider. “Lei ha il cuore spezzato. Il matrimonio è completamente finito. J.Lo ama l’amore e voleva a tutti i costi che la storia con Ben funzionasse”, ha aggiunto una fonte di FoxNews.

LE PRIME VOCI DI CRISI

Le voci sulla crisi tra i Bennifer si erano intensificate dopo che i due non erano stati visti insieme in pubblico in due occasioni consecutive, coronate poi dall’apparizione in solitudine di J.Lo al Met Gala di inizio maggio. Il 23 giugno, Ben Affleck era stato invece fotografato senza la fede al dito mentre la moglie era in vacanza con amici in Italia. Tre giorni fa, entrambi sono arrivati in orari separati nell’edificio di West Hollywood dove hanno un ufficio. Per il momento restano attivi i progetti in comune, come il biopic sportivo Unstoppable prodotto da Affleck con l’amico Matt Damon e dove recita Lopez.