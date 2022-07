6/8 ©Getty

Anche Pamela Anderson, come Taylor, ha collezionato mariti. La bagnina di Baywatch ha sposato in seconde nozze Rick Salomon, celebre per il video hot con Paris Hilton. È stato il 2° dei suoi 4 mariti. Il matrimonio fu celebrato nel 2007 e durò 1 anno. 7 anni dopo hanno fatto il bis ma è durato 6 mesi. Poi Anderson ha chiesto il divorzio (numero 2), poi ci ha ripensato: ha definito il suo matrimonio "pieno di alti e bassi". Nel 2015 i 2 divorziarono ufficialmente e definitivamente. Forse: lo scopriremo solo vivendo, per citare non più Venditti ma Battisti





