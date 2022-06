8/10 ©IPA/Fotogramma

Del Vecchio nel 1995 ottiene la laurea honoris causa in economia aziendale all’Università Ca’ Foscari. Quattro anni dopo la MIB School of Management di Trieste gli conferisce un master ad honorem in International Business. Negli anni seguenti verrà insignito anche della laurea in Ingegneria gestionale all’Università di Trento e in Ingegneria dei materiali al Politecnico di Milano, oltre al Master in honoris causa in Business Administration alla Fondazione CUOA