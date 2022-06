È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni

Leonardo Del Vecchio, Il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, il più grande sistema distributivo del mondo dell’ottica, è morto all’età di 87 anni all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato. Del Vecchio era uno degli uomini più ricchi d’Italia, maggior azionista di Mediobanca, Covivio e Generali, ma soprattutto creatore di un impero industriale partito dal Bellunese e ora riconosciuto in tutto il mondo. La sua ricchezza attraverso l'holding di famiglia Delfin, quest'anno è stata valutata dalla rivista Forbes in circa 25 miliardi di euro.

La biografia

Nato a Milano nel 1935, era l'ultimo di quattro fratelli. Ha vissuto da bambino nell’orfanotrofio dei Martinitt. Il primo impiego a 14 anni, come garzone in una fabbrica produttrice di medaglie e coppe. Nel mentre studiava ai corsi serali all'Accademia di Brera e qualche anno dopo si è trasferito ad Agordo, in provincia di Belluno, dove la comunità montana aveva offerto terreno a chi avesse avviato un’azienda sul territorio. Apre una bottega di montature per occhiali: dopo tre anni, nel 1961, la trasforma in Luxottica, con quattordici dipendenti. Dal 1969 è diventato il proprietario unico dell’azienda, che ha continuato a espandersi anche a livello internazionale, fino alla fusione del 2017 con la francese Essilor per creare EssiloLuxottica, un gruppo che oggi conta oltre 180mila dipendenti.