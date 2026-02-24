Introduzione
Luchè sbarca per la prima volta in gara all'Ariston con Labirinto (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA). Il rapper duetterà con Gianluca Grignani nella serata delle cover.
Quello che devi sapere
L'esibizione di Luchè con Labirinto
Anche Luchè, in stile Pharrell per Louis Vuitton (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) sceglie la canzone d'amore per il suo primo Sanremo. Abituato a dividere la scena con altri rapper e a calcare altri palchi, mentre è solo al comando davanti all'orchestra si nota l'emozione del debutto e del passaggio a questa fase sanremese più introspettiva. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, la sua esibizione si colloca tra il 6 e il 7, tra atmosfere dark e senso d'angoscia trasmesso dall'esibizione (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).
Labirinto, il testo della canzone di Luchè
lo non so come ci si lega
Ma so bene quanto vale un contratto
Nulla è per sempre
Nel rimorso l'odio annega
Potevamo rimanere in contatto
E invece niente
Siamo polvere sui mobili
Dentro una casa vuota
L'orgoglio è un brutto vizio
Ed io il bambino che ci gioca
Mai stato troppo in alto
Mai caduto nella droga
La notte è nero asfalto
Aspetto l'alba che mi trova
Un po' di luce
Adesso che non riesco più ad immaginarti
E non ho voce
Nemmeno per gridare che lo so che parti
Solo per stare lontano
Via da me
Stai meglio lontano
Via da me
Non abbiamo più scuse
Quanto ci vuole per dimenticarsi
E quello che so di te
È che sei bella come una bugia
Detta per non piangere
Non piangere
Non dormirò più tra le braccia tue
In questo labirinto siamo in due
E quello che so di te
Nasconde un po' di me
E anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di noi Di noi
E anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di noi Di noi
Non conta l'ego
Contano i concetti
Nessuno l'ha capito
Competiamo con noi stessi
Forse più salgo in alto
Più non vedo i miei difetti
Quando non so chi sono
Me lo urlano ai concerti
Di crisi già ne ho avute
L'inverno con le tute
Le corse le cadute
Scontrarsi a mani nude
Mentre gli altri giocano
lo mi distinguo tra i pochi che osano
E troverò
Un po' di luce
Adesso che non riesco più ad immaginarti
E non ho voce
Nemmeno per gridare che lo so che parti
Solo per stare lontano
Via da me
Stai meglio lontano
Via da me
Non abbiamo più scuse
Quanto ci vuole per dimenticarsi
Le chiavi dell'uscita
Le ho messe nelle mani tue
Ma in questo labirinto siamo in due
Siamo in due
Il significato della canzone di Luchè a Sanremo 2026
Labirinto racconta le emozioni e le sensazioni che occupano in modo ossessivo la mente nel caso di relazioni tossiche e complicate.
Luchè alla sua prima partecipazione a Sanremo
Debutto in gara per il rapper napoletano. Luchè presenterà la canzone Labirinto sul palco del Teatro Ariston. Il rapper porterà Falco a metà con Gianluca Grignani nella serata delle cover dell’edizione 2026 della kermesse canora.
L’artista, classe 1981, è tra gli esponenti più amati e popolari della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante ha collezionato numerosi successi, ricordiamo gli album Potere del 2018 e Dove volano le aquile del 2022. Per quanto riguarda i brani, citiamo Torna da me, Le pietre non volano con Marracash, La notte di San Lorenzo e Autostima.
A marzo l’artista tornerà in tour con una serie di date in giro per l’Italia: da Roma a Milano passando per Messina e Padova. Inoltre, il 5 giugno Luchè sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Chi sono gli autori della canzone di Luchè
Luchè ha firmato il testo insieme a Davide Petrella, quest’ultimo coinvolto anche nella musica con Stefano Tognini, e Rosario Castagnola.
Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/
Diana/BFM Publishing/Rosario Castagnola Music