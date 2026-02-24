Anche Luchè, in stile Pharrell per Louis Vuitton (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) sceglie la canzone d'amore per il suo primo Sanremo. Abituato a dividere la scena con altri rapper e a calcare altri palchi, mentre è solo al comando davanti all'orchestra si nota l'emozione del debutto e del passaggio a questa fase sanremese più introspettiva. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, la sua esibizione si colloca tra il 6 e il 7, tra atmosfere dark e senso d'angoscia trasmesso dall'esibizione (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).