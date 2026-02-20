3/11 ©Getty

Cresciuto nel quartiere Marianella di Napoli, Luchè ha iniziato il suo percorso musicale nel 1997 insieme al rapper Ntò, con il quale ha fondato i Co'Sang. Il duo si è sciolto nel 2012, anno in cui Luchè ha pubblicato L1, suo primo album da solista, con 12 tracce registrate insieme ai Club Dogo e ai rapper Marracash e Emis Killa.